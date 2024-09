Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,90 Prozent auf 17 237,45 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,123 Prozent leichter bei 17 063,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 084,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 243,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 062,88 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 200,08 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, bei 17 187,90 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 05.09.2023, den Wert von 14 020,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 16,74 Prozent zu. Bei 18 671,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 7,16 Prozent auf 10,78 USD), Landec (+ 6,87 Prozent auf 4,51 USD), JetBlue Airways (+ 6,36 Prozent auf 5,35 USD), VOXX International A (+ 5,32 Prozent auf 6,14 USD) und MarketAxess (+ 4,61 Prozent auf 253,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Sify (-15,08 Prozent auf 0,55 USD), Verint Systems (-14,09 Prozent auf 25,66 USD), Old Dominion Freight Line (-4,97 Prozent auf 185,91 USD), ADTRAN (-3,11 Prozent auf 4,67 EUR) und Biogen (-2,70 Prozent auf 199,42 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10 601 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,056 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at