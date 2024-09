Aufschläge in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags

Am Freitag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Freitag erhöht sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,67 Prozent auf 17 687,25 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,032 Prozent auf 17 575,26 Punkte an der Kurstafel, nach 17 569,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17 564,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 693,23 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 5,06 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 13.08.2024, einen Stand von 17 187,61 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 13.06.2024, bei 17 667,56 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 13.09.2023, einen Stand von 13 813,59 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 19,78 Prozent zu Buche. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cutera (+ 19,50 Prozent auf 0,82 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 9,42 Prozent auf 3,37 USD), NetGear (+ 7,29 Prozent auf 22,36 USD), FreightCar America (+ 7,12 Prozent auf 10,23 USD) und Ballard Power (+ 6,98 Prozent auf 1,84 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Adobe (-9,31 Prozent auf 531,92 USD), EXACT Sciences (-2,68 Prozent auf 65,59 USD), BankFinancial (-2,11 Prozent auf 11,16 USD), Net 1 Ueps Technologies (-1,90 Prozent auf 4,65 USD) und TransAct Technologies (-1,84 Prozent auf 4,27 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 820 895 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,056 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at