Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

Der NASDAQ Composite bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.

Der NASDAQ Composite gab im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,96 Prozent auf 17 303,01 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,283 Prozent leichter bei 17 598,56 Punkten in den Handel, nach 17 648,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 17 621,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 239,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 3,01 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.02.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 945,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 926,72 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 13.03.2024, mit 16 177,77 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 10,26 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 118,61 Punkten. Bei 17 238,24 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FreightCar America (+ 17,50 Prozent auf 7,32 USD), Intel (+ 14,60 Prozent auf 23,70 USD), Forward Air (+ 6,91 Prozent auf 18,87 USD), SurModics (+ 6,03 Prozent auf 28,32 USD) und Microvision (+ 5,61 Prozent auf 1,13 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Dorel Industries (-25,39 Prozent auf 1,91 USD), Century Casinos (-21,40 Prozent auf 1,91 USD), Adobe (-13,85 Prozent auf 377,84 USD), Comtech Telecommunications (-11,27 Prozent auf 1,89 USD) und Anika Therapeutics (-11,10 Prozent auf 15,21 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 66 131 272 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,054 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,32 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

