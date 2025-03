NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich leichter

Der NASDAQ 100 verzeichnete am vierten Tag der Woche Verluste.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,89 Prozent schwächer bei 19 225,48 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,315 Prozent tiefer bei 19 534,37 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 596,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 558,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 152,57 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 3,03 Prozent nach. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 13.02.2025, bei 22 030,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 780,25 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 13.03.2024, einen Stand von 18 068,47 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 8,34 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19 152,57 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 14,60 Prozent auf 23,70 USD), Dollar Tree (+ 6,59 Prozent auf 66,00 USD), JDcom (+ 2,16 Prozent auf 41,24 USD), Exelon (+ 2,02 Prozent auf 43,47 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 1,51 Prozent auf 502,92 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Adobe (-13,85 Prozent auf 377,84 USD), Atlassian (-8,14 Prozent auf 208,00 USD), Lucid (-6,02 Prozent auf 2,03 USD), Airbnb (-5,67 Prozent auf 119,38 USD) und Warner Bros Discovery (-5,09 Prozent auf 9,89 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 66 131 272 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,054 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

