Aufschläge in New York: Zum Start des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,02 Prozent fester bei 17 861,13 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,001 Prozent schwächer bei 17 856,76 Punkten, nach 17 857,02 Punkten am Vortag.

Bei 17 880,94 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 830,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 16 685,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 103,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 689,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 20,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 17 935,99 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Comtech Telecommunications (+ 69,12 Prozent auf 3,67 USD), Patterson Companies (+ 11,16 Prozent auf 25,40 USD), Ebix (+ 7,62 Prozent auf 0,14 USD), Ballard Power (+ 5,98 Prozent auf 3,72 CAD) und Henry Schein (+ 5,33 Prozent auf 69,71 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Powell Industries (-7,10 Prozent auf 157,76 USD), Americas Car-Mart (-5,77 Prozent auf 58,22 USD), Innodata (-3,83 Prozent auf 14,56 USD), Sify (-3,58 Prozent auf 0,39 USD) und Consumer Portfolio Services (-3,57 Prozent auf 8,65 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 099 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,065 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index weist die Comtech Telecommunications-Aktie mit 18,43 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

