Aufschläge in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Donnerstag notiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 2,00 Prozent fester bei 3 135,03 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 105,828 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,020 Prozent höher bei 3 074,09 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 073,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 138,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 074,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,80 Prozent. Vor einem Monat, am 02.10.2023, lag der ATX noch bei 3 128,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, wies der ATX einen Wert von 3 181,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, stand der ATX bei 2 971,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 0,781 Prozent zurück. 3 560,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 006,71 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 8,63 Prozent auf 25,68 EUR), Andritz (+ 6,59 Prozent auf 44,98 EUR), Lenzing (+ 4,77 Prozent auf 38,40 EUR), DO (+ 4,14 Prozent auf 115,60 EUR) und Wienerberger (+ 3,84 Prozent auf 23,82 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (+ 0,00 Prozent auf 82,30 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,53 Prozent auf 19,14 EUR), Telekom Austria (+ 0,60 Prozent auf 6,72 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,65 Prozent auf 7,71 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,86 Prozent auf 33,97 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 373 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 28,488 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,18 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

