Die Analysten der Baader Bank haben ihre Empfehlung für die Aktien der EVN von "Reduce" auf "Add" verbessert. Das Kursziel auf 6-Monatssicht liegt jetzt bei 32,7 Euro. Zum Vergleich: An der Wiener Börse hielten EVN am Freitagnachmittag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 28,50 Euro.

Die attraktive Bewertung der EVN-Aktie spiegelt die Annahme sehr konservativer Wachstumsziele der Konzerns wieder, schreibt der Baader-Analyst Pierre-Alexandre Ramondec. Der Analyst erwartet aber eine Erhöhung der Wachstumsziele in der Zukunft.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 prognostizieren die Analysten von Baader einen Gewinn von 2,50 Euro je EVN-Aktie. In den beiden Folgejahren sollen sich die Gewinne auf 2,45 bzw. 2,63 Euro je Aktie belaufen. Seitens der Dividendenschätzungen rechnen die Experten für die genannten drei Geschäftsperioden mit 1,14 Euro, 0,90 Euro und 0,85 Euro.

