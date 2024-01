Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Energieversorgers EVN von 32,5 auf 34,4 Euro erhöht. Das "Buy"-Votum wurde vom zuständigen Experten Christoph Schultes bestätigt.

Zum Vergleich: Die Titel waren am Montag an der Wiener Börse bei 28,65 Euro aus dem Handel gegangen.

Die Experten der Erste Group haben in ihrer jüngsten Studie zur EVN den aktuellen Preis der Aktie des Verbunds, an welchem die EVN beteiligt ist, berücksichtigt. Darüber hinaus floss der neue Ausblick des niederösterreichischen Energieversorgers in das Bewertungsmodell ein. Darin enthalten seien nun die jährlichen Investitionen zwischen 700 und 900 Mio. Euro. Diese dürften sich kurzfristig negativ auf den Cashflow auswirken, langfristig allerdings Nutzen bringen, was sich im neuen Terminal Value (TV) von 416 Mio. Euro widerspiegele.

Beim Gewinn erwartet die Erste Group für 2024 einen Ertrag von 2,57 Euro je Titel. In den beiden Folgejahren soll der Gewinn dann bei 2,68 bzw. 2,69 Euro je Anteilsschein liegen. Die Dividendenschätzungen für diese drei Perioden liegt bei je 1,00 Euro je Aktie.

