Aufschläge in Wien: ATX liegt zum Start im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,21 Prozent höher bei 3 394,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 108,145 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 3 387,60 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 387,22 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 394,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 385,53 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, mit 3 398,61 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 228,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 437,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 büßte der Index bereits um 0,518 Prozent ein. Bei 3 489,80 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 0,84 Prozent auf 30,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,71 Prozent auf 39,89 EUR), OMV (+ 0,65 Prozent auf 40,11 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,64 Prozent auf 125,00 EUR) und Andritz (+ 0,61 Prozent auf 57,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen BAWAG (-0,58 Prozent auf 51,45 EUR), Vienna Insurance (-0,39 Prozent auf 25,85 EUR), Telekom Austria (-0,38 Prozent auf 7,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,36 Prozent auf 22,20 EUR) und Raiffeisen (-0,35 Prozent auf 19,81 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 20 801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 22,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,40 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

