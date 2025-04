Die Analysten der Erste Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien der CA Immo von "Accumulate" auf "Buy" erhöht. Der zuständige Experte Christoph Schultes hat auch das Kursziel für das Immobilienunternehmen leicht von 27,5 auf 28,0 angehoben.

"Das Highlight aus unserer Sicht war die operative Performance, einschließlich einer deutlich verbesserten Vermietungsquote, die von 88,8 Prozent (zum Jahresende 2023 sowie zum Ende des 3. Quartals) auf 93,1 Prozent anstieg. Da ein erheblicher Teil des derzeit verbleibenden Leerstands bereits mit zukünftigen Mietterminen vermietet ist, dürfte sich diese Kennzahl im Laufe des Jahres 2025 weiter verbessern", erläuterte Schultes in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 2,32 Euro für 2025, sowie 2,38 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 1,00 Euro für 2025 und 2026.

Am Freitag notierten die CA-Immo-Titel an der Wiener Börse gegen 13 Uhr mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 21,70 Euro.

