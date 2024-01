Aufschläge in Wien: ATX Prime notiert letztendlich im Plus

So bewegte sich der ATX Prime zum Handelsende.

Der ATX Prime gewann im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss 0,21 Prozent auf 1 722,73 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,080 Prozent schwächer bei 1 717,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 719,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 701,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 725,43 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,074 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 661,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 560,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 624,32 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 4,22 Prozent auf 15,30 EUR), PORR (+ 2,79 Prozent auf 13,26 EUR), S IMMO (+ 1,88 Prozent auf 13,04 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,85 Prozent auf 44,00 EUR) und UBM Development (+ 1,78 Prozent auf 22,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Addiko Bank (-2,86 Prozent auf 13,60 EUR), Telekom Austria (-1,64 Prozent auf 7,82 EUR), Palfinger (-1,60 Prozent auf 24,65 EUR), AT S (AT&S) (-1,20 Prozent auf 24,72 EUR) und Wienerberger (-1,09 Prozent auf 29,14 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 523 589 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 28,783 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Mit 10,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

