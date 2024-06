Aufschläge in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester

Am Donnerstag springt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,40 Prozent auf 1 835,88 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,046 Prozent fester bei 1 829,41 Punkten, nach 1 828,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 837,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 827,15 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 0,624 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, notierte der ATX Prime bei 1 809,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 706,68 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, bei 1 586,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 6,06 Prozent auf 35,00 EUR), FACC (+ 5,74 Prozent auf 7,37 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,71 Prozent auf 13,25 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,68 Prozent auf 6,14 EUR) und Raiffeisen (+ 1,91 Prozent auf 17,07 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Polytec (-1,96 Prozent auf 3,50 EUR), Andritz (-1,13 Prozent auf 56,70 EUR), UBM Development (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), S IMMO (-0,92 Prozent auf 21,50 EUR) und AMAG (-0,76 Prozent auf 26,10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 292 848 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,473 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

