Aufschläge in Wien: ATX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Anleger in Wien schicken den ATX am Montag erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 3 650,23 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 116,640 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,066 Prozent auf 3 645,43 Punkte an der Kurstafel, nach 3 647,85 Punkten am Vortag.

Bei 3 656,01 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 639,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, stand der ATX noch bei 3 730,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, mit 3 609,47 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 168,13 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,98 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR), voestalpine (+ 1,19 Prozent auf 23,72 EUR), Vienna Insurance (+ 1,00 Prozent auf 30,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 29,50 EUR) und EVN (+ 0,53 Prozent auf 28,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Raiffeisen (-1,33 Prozent auf 17,83 EUR), CA Immobilien (-0,98 Prozent auf 24,34 EUR), Andritz (-0,39 Prozent auf 64,65 EUR), Erste Group Bank (-0,31 Prozent auf 48,89 EUR) und BAWAG (-0,22 Prozent auf 69,15 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 797 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,004 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at