Aufschläge in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 1 800,78 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 798,71 Punkte an der Kurstafel, nach 1 798,71 Punkten am Vortag.

Bei 1 795,38 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 808,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,39 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 877,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 731,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, lag der ATX Prime bei 1 601,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,06 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 4,86 Prozent auf 7,99 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,26 Prozent auf 8,88 EUR), Raiffeisen (+ 3,02) Prozent auf 16,69 EUR), Telekom Austria (+ 1,65 Prozent auf 9,22 EUR) und PORR (+ 1,59 Prozent auf 14,06 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 3,60 EUR), STRABAG SE (-6,11 Prozent auf 39,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,08 Prozent auf 37,65 EUR), Polytec (-1,43 Prozent auf 3,45 EUR) und Lenzing (-1,17 Prozent auf 33,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 805 874 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,691 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

