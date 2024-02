Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SMI schlussendlich steigen

Schlussendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,63 Prozent höher bei 11 284,18 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,252 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,255 Prozent auf 11 242,18 Punkte an der Kurstafel, nach 11 213,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 231,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 292,07 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 15.01.2024, bei 11 207,51 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.11.2023, einen Wert von 10 708,19 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 15.02.2023, den Wert von 11 272,67 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,02 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,64 Prozent auf 136,45 CHF), Nestlé (+ 1,32 Prozent auf 98,11 CHF), Swiss Life (+ 1,32 Prozent auf 631,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,21 Prozent auf 39,39 CHF) und Swiss Re (+ 1,07 Prozent auf 103,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Lonza (-0,91 Prozent auf 458,40 CHF), Givaudan (-0,35 Prozent auf 3 662,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,18 Prozent auf 284,80 CHF), Roche (-0,11 Prozent auf 226,95 CHF) und Holcim (+ 0,12 Prozent auf 66,62 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 279 220 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 265,937 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at