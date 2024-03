Aufschläge in Zürich: SMI mit Zuschlägen

Um 15:41 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,12 Prozent auf 11 660,61 Punkte an. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,286 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,108 Prozent auf 11 634,57 Punkte an der Kurstafel, nach 11 647,14 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 11 682,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 623,47 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der SMI einen Wert von 11 091,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, betrug der SMI-Kurs 11 130,36 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 765,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 4,39 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 682,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1,26 Prozent auf 241,20 CHF), Swiss Re (+ 0,50 Prozent auf 109,55 CHF), Zurich Insurance (+ 0,48 Prozent auf 480,70 CHF), Novartis (+ 0,45 Prozent auf 88,51 CHF) und Nestlé (+ 0,44 Prozent auf 94,22 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sonova (-2,07 Prozent auf 278,60 CHF), Sika (-1,55 Prozent auf 259,70 CHF), Lonza (-1,01 Prozent auf 459,90 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 647,20 CHF) und Richemont (-0,79 Prozent auf 143,95 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 736 266 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 256,173 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at