Aufschläge in Zürich: SPI am Dienstagmittag mit Zuschlägen

Der SPI kommt am zweiten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 14 540,15 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,950 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,045 Prozent fester bei 14 534,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 528,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 517,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 572,94 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 860,50 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, bei 14 456,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wurde der SPI auf 14 073,60 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 3,53 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 314,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern markiert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 17,12 Prozent auf 13,00 CHF), Medmix (+ 3,35 Prozent auf 17,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,80) Prozent auf 275,20 CHF), DOTTIKON ES (+ 1,84 Prozent auf 221,00 CHF) und SFS (+ 1,72 Prozent auf 100,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-10,11 Prozent auf 4,00 CHF), ObsEva (-8,88 Prozent auf 0,04 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-8,68 Prozent auf 0,06 CHF) und ONE swiss bank (-8,16 Prozent auf 2,70 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 9 174 619 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 272,434 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Achiko-Aktie weist mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at