Aufschläge in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester

Der SPI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent höher bei 15 927,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,149 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,429 Prozent stärker bei 15 923,01 Punkten, nach 15 854,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 15 968,94 Punkte, das Tagestief hingegen 15 859,21 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,136 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wies der SPI 15 798,17 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 165,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 456,78 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,32 Prozent. 16 557,98 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell HOCHDORF (+ 27,69 Prozent auf 3,32 CHF), ONE swiss bank (+ 15,94 Prozent auf 4,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 13,02 Prozent auf 0,08 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 10,27 Prozent auf 19,54 CHF) und GAM (+ 8,54 Prozent auf 0,19 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Santhera Pharmaceuticals (-8,81 Prozent auf 8,90 CHF), SHL Telemedicine (-6,25 Prozent auf 3,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,65 Prozent auf 26,40 CHF), Orascom Development (-3,36 Prozent auf 4,03 CHF) und Meyer Burger Technology (-3,35 Prozent auf 1,73 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 475 579 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 245,036 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Mit 9,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at