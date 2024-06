Aufschläge in Zürich: SPI schlussendlich mit Zuschlägen

Am Freitag ging der SPI den Handel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 16 263,73 Punkten aus dem Freitagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,093 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,100 Prozent auf 16 266,94 Punkte an der Kurstafel, nach 16 250,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 309,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 215,44 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 1,15 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 07.05.2024, bei 15 372,36 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 07.03.2024, einen Wert von 15 135,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, lag der SPI bei 14 939,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,63 Prozent nach oben. Bei 16 309,66 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Arundel (+ 35,00 Prozent auf 0,22 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 13,60 Prozent auf 10,36 CHF), Temenos (+ 5,14 Prozent auf 61,40 CHF), Investis (+ 4,94 Prozent auf 102,00 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,82 Prozent auf 5,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-6,63 Prozent auf 0,06 CHF), Burckhardt Compression (-4,86 Prozent auf 626,00 CHF), Edisun Power Europe (-4,37 Prozent auf 87,50 CHF), Relief Therapeutics (-4,00 Prozent auf 1,20 CHF) und Schweiter Technologies (-3,76 Prozent auf 422,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 143 372 854 Aktien gehandelt. Mit 259,233 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Talenthouse-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at