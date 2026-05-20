AUNA Aktie
WKN DE: A408ST / ISIN: LU2791994721
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20.05.2026 15:07:17
Auna Q1 2026 Earnings Call: Complete Transcript
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Nachrichten zu AUNA S.A. Registered Shs Class A
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18.05.26
|Ausblick: AUNA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.05.26
|Erste Schätzungen: AUNA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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09.03.26
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23.02.26
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