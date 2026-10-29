Aurora Innovatio a Aktie
WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072
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29.10.2026 04:42:37
Aurora Innovation, Inc. Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Aurora Innovation, Inc. (AUR) announced Loss for its third quarter of -$234 million
The company's bottom line came in at -$234 million, or -$0.12 per share. This compares with -$201 million, or -$0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 200% to $3 million from $1 million last year.
Aurora Innovation, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$234 Mln. vs. -$201 Mln. last year. -EPS: -$0.12 vs. -$0.11 last year. -Revenue: $3 Mln vs. $1 Mln last year.
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05.05.26
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