WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: 3D Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

3D Systems äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,085 USD. Das entspräche einem Gewinn von 93,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,350 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll 3D Systems mit einem Umsatz von insgesamt 93,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,62 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,403 USD, gegenüber -1,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 381,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 440,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

