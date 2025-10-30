NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in 3D Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 30.10.2015 wurden 3D Systems-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,06 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3D Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 99,404 3D Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2025 301,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,03 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 69,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von 3D Systems belief sich zuletzt auf 387,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

