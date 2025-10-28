Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

NASDAQ Composite-Entwicklung 28.10.2025 18:03:02

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu

Der NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im Plus.

Um 18:00 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,57 Prozent auf 23 772,12 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,546 Prozent auf 23 766,46 Punkte an der Kurstafel, nach 23 637,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 800,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 675,19 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 22 484,07 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 21 178,58 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 18 567,19 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 23,29 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 800,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Agilysys (+ 20,53 Prozent auf 138,78 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 9,70 Prozent auf 642,06 USD), 3D Systems (+ 7,82 Prozent auf 3,31 USD), Intel (+ 7,03 Prozent auf 42,32 USD) und AXT (+ 4,85 Prozent auf 6,49 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Zebra Technologies (-15,19 Prozent auf 263,39 USD), JetBlue Airways (-10,91 Prozent auf 4,21 USD), Rambus (-8,03 Prozent auf 104,49 USD), F5 Networks (-6,92 Prozent auf 270,30 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-5,28 Prozent auf 3,68 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 728 509 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,991 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!

