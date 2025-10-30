Ausblick: AbbVie gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AbbVie äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,59 Milliarden USD gegenüber 14,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,39 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 60,66 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 56,33 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

