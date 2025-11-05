Achieve Life Sciences Aktie
WKN DE: A2QAR3 / ISIN: US0044685008
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Achieve Life Sciences legt Quartalsergebnis vor
Achieve Life Sciences wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,244 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,360 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,179 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
