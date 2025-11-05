Achieve Life Sciences Aktie

WKN DE: A2QAR3 / ISIN: US0044685008

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Achieve Life Sciences legt Quartalsergebnis vor

Achieve Life Sciences wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,244 USD. Das entspräche einem Gewinn von 32,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,360 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,179 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Achieve Life Sciences Inc Registered Shs 3,91 -2,74% Achieve Life Sciences Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

