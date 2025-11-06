AcuityAds Holdings Aktie
WKN DE: A3EH59 / ISIN: CA45232V1067
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: AcuityAds legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AcuityAds wird am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,013 CAD je Aktie gegenüber -0,020 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll AcuityAds nach den Prognosen von 4 Analysten 38,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,3 Millionen CAD umgesetzt worden.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,098 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 151,0 Millionen CAD, gegenüber 140,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AcuityAds Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: AcuityAds legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: AcuityAds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: AcuityAds präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: AcuityAds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: AcuityAds präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AcuityAds Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AcuityAds Holdings Inc Registered Shs
|0,67
|0,00%