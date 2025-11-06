AcuityAds Holdings Aktie

AcuityAds Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EH59 / ISIN: CA45232V1067

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: AcuityAds legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AcuityAds wird am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,013 CAD je Aktie gegenüber -0,020 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll AcuityAds nach den Prognosen von 4 Analysten 38,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,098 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 151,0 Millionen CAD, gegenüber 140,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

