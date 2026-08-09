Ausblick: Advanced Emissions Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Advanced Emissions Solutions äußert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,014 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,03 Prozent auf 28,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,018 USD im Vergleich zu -1,270 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 123,8 Millionen USD, gegenüber 120,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at