Ausblick: AEON präsentiert Quartalsergebnisse

AEON wird am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,018 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AEON ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent auf 17,99 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,169 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 74,39 Milliarden USD im Vergleich zu 71,49 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at