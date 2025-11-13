Ausblick: Af Gruppen Asa (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Af Gruppen Asa (A) wird am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 NOK. Im Vorjahresquartal waren 1,85 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Af Gruppen Asa (A) 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,74 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Af Gruppen Asa (A) 7,20 Milliarden NOK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,46 NOK aus. Im Vorjahr waren 6,52 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 31,56 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 30,22 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at