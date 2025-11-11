Ausblick: AFC Gamma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AFC Gamma stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,214 USD. Dies würde einem Zuwachs von 256,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AFC Gamma 0,060 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AFC Gamma in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,4 Millionen USD im Vergleich zu 10,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,814 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,780 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 29,5 Millionen USD, gegenüber 51,9 Millionen USD im Vorjahr.

