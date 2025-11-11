AFC Gamma Aktie
WKN DE: A2QMDB / ISIN: US00109K1051
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: AFC Gamma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AFC Gamma stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,214 USD. Dies würde einem Zuwachs von 256,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AFC Gamma 0,060 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AFC Gamma in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,4 Millionen USD im Vergleich zu 10,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,814 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,780 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 29,5 Millionen USD, gegenüber 51,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AFC Gamma Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: AFC Gamma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: AFC Gamma veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: AFC Gamma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: AFC Gamma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: AFC Gamma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AFC Gamma Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AFC Gamma Inc Registered Shs
|2,74
|2,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.