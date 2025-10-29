Erste Schätzungen: AFC Gamma veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AFC Gamma wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,214 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AFC Gamma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 29,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,814 USD, gegenüber 0,780 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 29,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at