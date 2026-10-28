AGCO Aktie
WKN: 888282 / ISIN: US0010841023
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: AGCO präsentiert Quartalsergebnisse
AGCO wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,868 USD je Aktie gegenüber 4,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,48 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,32 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,75 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,08 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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