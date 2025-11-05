Ausblick: Ajinomoto präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ajinomoto veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,215 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 26,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,66 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ajinomoto einen Umsatz von 2,54 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,838 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 10,70 Milliarden USD, gegenüber 10,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at