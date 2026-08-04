a.k.a. Brands Aktie

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WKN DE: A3ET9R / ISIN: US00152K2006

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: aka Brands legt Quartalsergebnis vor

aka Brands lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird aka Brands die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass aka Brands für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,410 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 160,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 162,6 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,803 USD aus. Im Vorjahr waren -2,930 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 629,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 600,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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