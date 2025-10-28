Alamos Gol a Aktie

WKN DE: A14WBB / ISIN: CA0115321089

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Alamos Gold A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alamos Gold A öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,361 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alamos Gold A 0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 487,1 Millionen USD für Alamos Gold A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 492,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD, gegenüber 0,960 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 1,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,85 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

