Alamos Gol a Aktie
WKN DE: A14WBB / ISIN: CA0115321089
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Alamos Gold A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alamos Gold A öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,361 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alamos Gold A 0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 487,1 Millionen USD für Alamos Gold A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 492,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD, gegenüber 0,960 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 1,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,85 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alamos Gold Inc (A)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Alamos Gold A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Alamos Gold A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Alamos Gold A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Alamos Gold Inc (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Alamos Gold Inc (A)
|26,92
|-3,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.