Ausblick: ALARUM TECHNOLOGIES gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ALARUM TECHNOLOGIES stellt am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ALARUM TECHNOLOGIES ein EPS von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll ALARUM TECHNOLOGIES 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 77,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ALARUM TECHNOLOGIES 7,2 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,135 USD je Aktie, gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 39,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 31,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at