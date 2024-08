Ausblick: Alfresa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alfresa wird am 05.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 29,52 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,50 Prozent erhöht. Damals waren 20,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 729,15 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 709,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 148,59 JPY, gegenüber 154,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2.925,54 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.858,50 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at