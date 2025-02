Ausblick: Alibaba öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alibaba wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2024 abgelaufen ist.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 19,47 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2364,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,790 USD je Aktie erzielt worden waren.

30 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 673,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 36,02 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 278,49 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 43 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 62,24 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,41 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 52 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.000,09 Milliarden CNY, gegenüber 131,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at