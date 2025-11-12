Ausblick: Almacenes Exito präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Almacenes Exito stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 39,38 COP aus. Im letzten Jahr hatte Almacenes Exito einen Verlust von -26,760 COP je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Almacenes Exito in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5.425,41 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel waren noch 5.242,43 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 318,68 COP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 42,21 COP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22.702,01 Milliarden COP, gegenüber 21.880,51 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at