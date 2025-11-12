Almacenes Exito Aktie
ISIN: COG31PA00044
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Almacenes Exito präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Almacenes Exito stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 39,38 COP aus. Im letzten Jahr hatte Almacenes Exito einen Verlust von -26,760 COP je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Almacenes Exito in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5.425,41 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel waren noch 5.242,43 Milliarden COP in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 318,68 COP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 42,21 COP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22.702,01 Milliarden COP, gegenüber 21.880,51 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Almacenes Exito SA Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Almacenes Exito präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Almacenes Exito vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Almacenes Exito stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)