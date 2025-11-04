Ausblick: Alvopetro Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alvopetro Energy wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alvopetro Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 CAD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,647 USD je Aktie, gegenüber 0,600 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 57,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 60,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at