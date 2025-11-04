Alvopetro Energy Aktie
WKN DE: A3CSRV / ISIN: CA02255Q2099
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Alvopetro Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alvopetro Energy wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alvopetro Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 CAD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,647 USD je Aktie, gegenüber 0,600 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 57,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 60,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alvopetro Energy Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Alvopetro Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Alvopetro Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Alvopetro Energy Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Alvopetro Energy Ltd Registered Shs
|6,58
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.