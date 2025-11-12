Ausblick: Amada präsentiert Quartalsergebnisse

Amada äußert sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Amada im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,796 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,700 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 774,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 679,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD im Vergleich zu 2,59 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,79 Milliarden USD, gegenüber 2,60 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at