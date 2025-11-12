Ausblick: Amada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amada wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 29,22 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,00 JPY erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 114,38 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 101,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 102,85 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 98,72 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 415,67 Milliarden JPY, gegenüber 396,67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at