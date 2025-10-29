Amada Aktie
WKN: 858465 / ISIN: JP3122800000
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Amada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Amada wird voraussichtlich am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 29,22 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 26,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,76 Prozent auf 114,38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 102,85 JPY je Aktie, gegenüber 98,72 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 415,67 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 396,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amada Co Ltdmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Amada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Amada präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)