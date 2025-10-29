Erste Schätzungen: Amada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amada wird voraussichtlich am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 29,22 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 26,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,76 Prozent auf 114,38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 102,85 JPY je Aktie, gegenüber 98,72 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 415,67 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 396,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at