Ausblick: Amdocs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Amdocs wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,15 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,45 USD, gegenüber 5,05 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 4,68 Milliarden USD im Vergleich zu 4,53 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
