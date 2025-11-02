Ameresc a Aktie

WKN DE: A1C2FD / ISIN: US02361E1082

<
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ameresco A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ameresco A wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,254 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Ameresco A 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 518,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ameresco A 500,9 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,839 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,07 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,91 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Ameresco Inc (A) 34,10 -0,64%

