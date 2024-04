Ausblick: Ameriprise Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ameriprise Financial präsentiert am 22.04.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ameriprise Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,20 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,25 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Ameriprise Financial nach den Prognosen von 8 Analysten 4,15 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,74 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,79 USD, wohingegen im Vorjahr noch 24,18 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,09 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at