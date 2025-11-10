Anglogold Ashanti Aktie

WKN DE: A3EQAK / ISIN: GB00BRXH2664

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Anglogold Ashanti stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anglogold Ashanti stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,37 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 158,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Anglogold Ashanti nach den Prognosen von 2 Analysten 2,45 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 64,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,49 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,77 USD aus. Im Vorjahr waren 2,33 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 9,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

