Anglogold Ashanti Aktie
WKN DE: A3EQAK / ISIN: GB00BRXH2664
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Anglogold Ashanti stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Anglogold Ashanti stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,37 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 158,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Anglogold Ashanti nach den Prognosen von 2 Analysten 2,45 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 64,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,49 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,77 USD aus. Im Vorjahr waren 2,33 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 9,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anglogold Ashanti Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Anglogold Ashanti stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Anglogold Ashanti informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Anglogold Ashanti Limited Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Anglogold Ashanti Limited Registered Shs
|63,98
|8,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.