Erste Schätzungen: Anglogold Ashanti informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anglogold Ashanti stellt voraussichtlich am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Anglogold Ashanti für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 64,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,45 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,77 USD, gegenüber 2,33 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 9,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at