Ausblick: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,50 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 740,7 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 35,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 545,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,55 CNY je Aktie, gegenüber 4,66 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,32 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 2,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at