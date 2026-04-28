Anji Microelectronics Technology Aktie
WKN DE: A3C14V / ISIN: CNE100003ML1
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,50 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 740,7 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 35,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 545,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,55 CNY je Aktie, gegenüber 4,66 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,32 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 2,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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